Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 484,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 485 liradan, 3 bin 195 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 216 liradan, 442 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 446 liradan, 3 bin 123 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 143 liradan, bin 561 liradan alınan Yarım Ziynet bin 571 liradan ve 781 liradan alınan Çeyrek Ziynet 786 liradan satılıyor.