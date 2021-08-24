Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 488 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 487,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 488 liradan, 3 bin 215 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 236 liradan, 445 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449 liradan, 3 bin 142 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 162 liradan, bin 571 liradan alınan Yarım Ziynet bin 581 liradan ve 785 liradan alınan Çeyrek Ziynet 790 liradan satıldı.