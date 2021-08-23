Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 488,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 488,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 488,70 liradan, 3 bin 220 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 240 liradan, 446 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450 liradan, 3 bin 146 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 166 liradan, bin 573 liradan alınan Yarım Ziynet bin 583 liradan ve 787 liradan alınan Çeyrek Ziynet 792 liradan satıldı.