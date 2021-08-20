Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 488,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 488,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 488,80 liradan, 3 bin 220 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 241 liradan, 446 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450 liradan, 3 bin 147 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 167 liradan, bin 574 liradan alınan Yarım Ziynet bin 584 liradan ve 787 liradan alınan Çeyrek Ziynet 792 liradan satılıyor.