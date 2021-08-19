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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489 lira oldu.

Ekonomi 19.08.2021, 13:12
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 488,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489 liradan, 3 bin 222 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 243 liradan, 446 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450 liradan, 3 bin 148 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 168 liradan, bin 574 liradan alınan Yarım Ziynet bin 584 liradan ve 787 liradan alınan Çeyrek Ziynet 792 liradan satılıyor.

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