Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 485 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 485,20 liradan, 3 bin 196 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 217 liradan, 442,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 446,30 liradan, 3 bin 123 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 143 liradan, bin 562 liradan alınan Yarım Ziynet bin 572 liradan ve 781 liradan alınan Çeyrek Ziynet 786 liradan satıldı.