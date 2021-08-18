banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gemide 47 kişi açlık ve susuzluktan öldü
Gemide 47 kişi açlık ve susuzluktan öldü
Burak Elmas:
Burak Elmas: "Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz"
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Bu yıl fındık dalda kalmadı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,20 lira oldu.

Ekonomi 18.08.2021, 17:29
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 485 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 485,20 liradan, 3 bin 196 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 217 liradan, 442,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 446,30 liradan, 3 bin 123 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 143 liradan, bin 562 liradan alınan Yarım Ziynet bin 572 liradan ve 781 liradan alınan Çeyrek Ziynet 786 liradan satıldı.
Yorumlar (0)
31°
açık