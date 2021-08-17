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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,20 lira oldu.

Ekonomi 17.08.2021, 17:30
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 483 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 483,20 liradan, 3 bin 183 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 204 liradan, 440,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 444,50 liradan, 3 bin 110 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 130 liradan, bin 555 liradan alınan Yarım Ziynet bin 565 liradan ve 778 liradan alınan Çeyrek Ziynet 783 liradan satıldı.
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