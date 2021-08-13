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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 481,70 lira oldu.

Ekonomi 13.08.2021, 13:02
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 481,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 481,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 481,70 liradan, 3 bin 173 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 194 liradan, 439,10 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 443,10 liradan, 3 bin 100 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 120 liradan, bin 550 liradan alınan Yarım Ziynet bin 560 liradan ve 775 liradan alınan Çeyrek Ziynet 780 liradan satılıyor.
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