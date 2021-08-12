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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 481,20 lira oldu.

Ekonomi 12.08.2021, 17:31
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 481,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 481 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 481,20 liradan, 3 bin 170 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 191 liradan, 439 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 443 liradan, 3 bin 98 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 108 liradan, bin 549 liradan alınan Yarım Ziynet bin 559 liradan ve 775 liradan alınan Çeyrek Ziynet 790 liradan satıldı.
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