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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 475,50 lira oldu.

Ekonomi 10.08.2021, 17:32
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 475,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 475,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 475,50 liradan, 3 bin 133 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 154 liradan, 434 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 438 liradan, 3 bin 61 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 81 liradan, bin 531 liradan alınan Yarım Ziynet bin 541 liradan ve 766 liradan alınan Çeyrek Ziynet 771 liradan satıldı.
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