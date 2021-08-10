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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 480,20 lira oldu.

Ekonomi 10.08.2021, 13:02
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 480,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 480 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 480,20 liradan, 3 bin 163 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 184 liradan, 437,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 441,70 liradan, 3 bin 91 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 111 liradan, bin 546 liradan alınan Yarım Ziynet bin 556 liradan ve 773 liradan alınan Çeyrek Ziynet 778 liradan satılıyor.
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