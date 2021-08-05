Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 493,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 493,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 493,90 liradan, 3 bin 254 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 275 liradan, 451 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 455 liradan, 3 bin 180 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 200 liradan, bin 590 liradan alınan Yarım Ziynet bin 600 liradan ve 795 liradan alınan Çeyrek Ziynet 800 liradan satıldı.