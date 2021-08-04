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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 492,60 lira oldu.

Ekonomi 04.08.2021, 17:39
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 492,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 492,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 492,60 liradan, 3 bin 245 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 266 liradan, 449 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 453 liradan, 3 bin 172 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 192 liradan, bin 586 liradan alınan Yarım Ziynet bin 596 liradan ve 793 liradan alınan Çeyrek Ziynet 798 liradan satıldı.
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