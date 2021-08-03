Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 489,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489,80 liradan, 3 bin 227 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 248 liradan, 447 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 451 liradan, 3 bin 153 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 173 liradan, bin 577 liradan alınan Yarım Ziynet bin 587 liradan ve 789 liradan alınan Çeyrek Ziynet 794 liradan satıldı.