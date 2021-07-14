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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 503 lira oldu.

Ekonomi 14.07.2021, 13:15
Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 503 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 502,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 503 liradan, 3 bin 314 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 335 liradan, 459 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 463 liradan, 3 bin 238 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 258 liradan, bin 619 liradan alınan Yarım Ziynet bin 629 liradan ve 810 liradan alınan Çeyrek Ziynet 815 liradan satılıyor.
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