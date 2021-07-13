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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 500,90 lira oldu.

Ekonomi 13.07.2021, 17:38
Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 500,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 500,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 500,90 liradan, 3 bin 299 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 320 liradan, 456,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 460,60 liradan, 3 bin 224 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 244 liradan, bin 612 liradan alınan Yarım Ziynet bin 622 liradan ve 806 liradan alınan Çeyrek Ziynet 811 liradan satıldı.
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