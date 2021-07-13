Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 501,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 501 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 501,20 liradan, 3 bin 301 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 322 liradan, 457 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 461 liradan, 3 bin 226 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 246 liradan, bin 613 liradan alınan Yarım Ziynet bin 623 liradan ve 807 liradan alınan Çeyrek Ziynet 812 liradan satılıyor.