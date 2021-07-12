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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,70 lira oldu.

Ekonomi 12.07.2021, 17:41
Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 497,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 497,70 liradan, 3 bin 278 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 299 liradan, 453,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 457,70 liradan, 3 bin 204 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 224 liradan, bin 602 liradan alınan Yarım Ziynet bin 612 liradan ve 801 liradan alınan Çeyrek Ziynet 806 liradan satıldı.
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