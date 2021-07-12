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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 500,20 lira oldu.

Ekonomi 12.07.2021, 13:04
Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 500,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 500,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 500,20 liradan, 3 bin 295 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 316 liradan, 456 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 460 liradan, 3 bin 220 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 240 liradan, bin 610 liradan alınan Yarım Ziynet bin 620 liradan ve 805 liradan alınan Çeyrek Ziynet 810 liradan satılıyor.
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