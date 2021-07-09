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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 503,00 lira oldu.

Ekonomi 09.07.2021, 12:52
Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 503,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 502,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 503,00 liradan, 3 bin 313 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 334 liradan, 458,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 462,50 liradan, 3 bin 238 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 258 liradan, bin 619 liradan alınan Yarım Ziynet bin 629 liradan ve 809 liradan alınan Çeyrek Ziynet 814 liradan satılıyor.
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