banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye’nin yeni trendi sağlık turizmi
Türkiye’nin yeni trendi sağlık turizmi
İşte herkesin merak ettiği Yazlık köşk
İşte herkesin merak ettiği Yazlık köşk
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498 lira oldu.

Ekonomi 05.07.2021, 18:04
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 497,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 498 liradan, 3 bin 280 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 301 liradan, 454 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 458 liradan, 3 bin 206 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 226 liradan, bin 603 liradan alınan Yarım Ziynet bin 613 liradan ve 801 liradan alınan Çeyrek Ziynet 806 liradan satıldı.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu