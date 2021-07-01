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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495,50 lira oldu.

Ekonomi 01.07.2021, 18:10
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 495,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 495,50 liradan, 3 bin 265 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 286 liradan, 452 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 456 liradan, 3 bin 191 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 211 liradan, bin 595 liradan alınan Yarım Ziynet bin 605 liradan ve 798 liradan alınan Çeyrek Ziynet 803 liradan satıldı.
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