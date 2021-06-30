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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 491 lira oldu.

Ekonomi 30.06.2021, 13:13
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 491 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 490,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 491 liradan, 3 bin 234 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 255 liradan, 447,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 451,60 liradan, 3 bin 161 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 181 liradan, bin 580 liradan alınan Yarım Ziynet bin 590 liradan ve 790 liradan alınan Çeyrek Ziynet 795 liradan satılıyor.
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