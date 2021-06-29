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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495,60 lira oldu.

Ekonomi 29.06.2021, 12:59
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 495,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 495,60 liradan, 3 bin 265 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 286 liradan, 452 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 456 liradan, 3 bin 190 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 210 liradan, bin 595 liradan alınan Yarım Ziynet bin 605 liradan ve 798 liradan alınan Çeyrek Ziynet 803 liradan satılıyor.
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