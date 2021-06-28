banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498,50 lira oldu.

Ekonomi 28.06.2021, 17:58
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 498,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 498,50 liradan, 3 bin 285 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 306 liradan, 454,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 458,60 liradan, 3 bin 210 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 230 liradan, bin 605 liradan alınan Yarım Ziynet bin 615 liradan ve 803 liradan alınan Çeyrek Ziynet 808 liradan satıldı.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493