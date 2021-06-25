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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 501,50 lira oldu.

Ekonomi 25.06.2021, 17:55
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 501,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 501,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 501,50 liradan, 3 bin 304 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 325 liradan, 457,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 461,20 liradan, 3 bin 228 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 248 liradan, bin 614 liradan alınan Yarım Ziynet bin 624 liradan ve 807 liradan alınan Çeyrek Ziynet 812 liradan satıldı.
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