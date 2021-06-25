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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498,20 lira oldu.

Ekonomi 25.06.2021, 13:27
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 498 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 498,20 liradan, 3 bin 282 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 303 liradan, 454 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 458 liradan, 3 bin 207 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 227 liradan, bin 604 liradan alınan Yarım Ziynet bin 614 liradan ve 802 liradan alınan Çeyrek Ziynet 807 liradan satılıyor.
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