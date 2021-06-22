banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495 lira oldu.

Ekonomi 22.06.2021, 18:22
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 494,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 495 liradan, 3 bin 261 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 282 liradan, 452 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 456 liradan, 3 bin 187 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 207 liradan, bin 594 liradan alınan Yarım Ziynet bin 604 liradan ve 797 liradan alınan Çeyrek Ziynet 802 liradan satıldı.
banner486
Yorumlar (0)
26°
açık
banner493