Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 494,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 495 liradan, 3 bin 261 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 282 liradan, 452 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 456 liradan, 3 bin 187 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 207 liradan, bin 594 liradan alınan Yarım Ziynet bin 604 liradan ve 797 liradan alınan Çeyrek Ziynet 802 liradan satıldı.