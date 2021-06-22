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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 499,50 lira oldu.

Ekonomi 22.06.2021, 13:05
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 499,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 499,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 499,50 liradan, 3 bin 290 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 311 liradan, 455,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 459,50 liradan, 3 bin 217 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 237 liradan, bin 608 liradan alınan Yarım Ziynet bin 618 liradan ve 804 liradan alınan Çeyrek Ziynet 809 liradan satılıyor.
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