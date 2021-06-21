banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor
Aziz Yıldırım'dan flaş karar!
Aziz Yıldırım'dan flaş karar!
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 502,20 lira oldu.

Ekonomi 21.06.2021, 18:02
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 502,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 502 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 502,20 liradan, 3 bin 309 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 330 liradan, 458 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 462 liradan, 3 bin 233 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 253 liradan, bin 617 liradan alınan Yarım Ziynet bin 627 liradan ve 809 liradan alınan Çeyrek Ziynet 814 liradan satıldı.
banner486
Yorumlar (0)
23°
açık
banner493