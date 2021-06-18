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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,20 lira oldu.

Ekonomi 18.06.2021, 17:41
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 497 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 497,20 liradan, 3 bin 275 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 296 liradan, 453,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 457,25 liradan, 3 bin 200 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 220 liradan, bin 600 liradan alınan Yarım Ziynet bin 610 liradan ve 800 liradan alınan Çeyrek Ziynet 805 liradan satıldı.
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