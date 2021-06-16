Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 509,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 509,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 509,40 liradan, 3 bin 356 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 377 liradan, 465 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 469 liradan, 3 bin 280 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 300 liradan, bin 640 liradan alınan Yarım Ziynet bin 650 liradan ve 820 liradan alınan Çeyrek Ziynet 825 liradan satıldı.