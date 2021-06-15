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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 511,20 lira oldu.

Ekonomi 15.06.2021, 17:43
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 511,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 511 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 511,20 liradan, 3 bin 369 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 390 liradan, 466,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 470,20 liradan, 3 bin 292 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 312 liradan, bin 646 liradan alınan Yarım Ziynet bin 656 liradan ve 823 liradan alınan Çeyrek Ziynet 828 liradan satıldı.
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