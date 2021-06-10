banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 513,7 lira oldu.

Ekonomi 10.06.2021, 17:53
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 513,7 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 513,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 513,70 liradan, 3 bin 384 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 405 liradan, 468,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 472,30 liradan, 3 bin 307 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 327 liradan, bin 653 liradan alınan Yarım Ziynet bin 663 liradan ve 827 liradan alınan Çeyrek Ziynet 832 liradan satıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
açık