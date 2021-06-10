banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 515,80 lira oldu.

Ekonomi 10.06.2021, 13:01
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 515,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 515,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 515,80 liradan, 3 bin 405 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 426 liradan, 472 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 476 liradan, 3 bin 327 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 347 liradan, bin 664 liradan alınan Yarım Ziynet bin 674 liradan ve 832 liradan alınan Çeyrek Ziynet 837 liradan satılıyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
27°
açık