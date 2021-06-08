Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 523,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 523 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 523,20 liradan, 3 bin 446 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 467 liradan, 477 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 481 liradan, 3 bin 368 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 388 liradan, bin 684 liradan alınan Yarım Ziynet bin 694 liradan ve 842 liradan alınan Çeyrek Ziynet 847 liradan satıldı.