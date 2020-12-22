Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 461 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,20 liradan, 3 bin 38 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 59 liradan, 420,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 424,50 liradan, 2 bin 969 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 989 liradan, bin 484 liradan alınan Yarım Ziynet bin 494 liradan ve 742 liradan alınan Çeyrek Ziynet 747 liradan satıldı.