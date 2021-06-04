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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 527,70 lira oldu.

Ekonomi 04.06.2021, 18:07
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 527,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 527,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 527,70 liradan, 3 bin 477 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 498 liradan, 481,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 485,30 liradan, 3 bin 398 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 418 liradan, bin 699 liradan alınan Yarım Ziynet bin 709 liradan ve 850 liradan alınan Çeyrek Ziynet 855 liradan satıldı.
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