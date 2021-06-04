Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 521,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 521,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 521,70 liradan, 3 bin 438 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 459 liradan, 476 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 480 liradan, 3 bin 360 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 380 liradan, bin 680 liradan alınan Yarım Ziynet bin 690 liradan ve 840 liradan alınan Çeyrek Ziynet 845 liradan satılıyor.