Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 526,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 526,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 526,40 liradan, 3 bin 468 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 489 liradan, 480 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 484 liradan, 3 bin 389 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 409 liradan, bin 695 liradan alınan Yarım Ziynet bin 705 liradan ve 848 liradan alınan Çeyrek Ziynet 853 liradan satıldı.