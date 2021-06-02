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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 526,40 lira oldu.

Ekonomi 02.06.2021, 17:53
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 526,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 526,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 526,40 liradan, 3 bin 468 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 489 liradan, 480 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 484 liradan, 3 bin 389 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 409 liradan, bin 695 liradan alınan Yarım Ziynet bin 705 liradan ve 848 liradan alınan Çeyrek Ziynet 853 liradan satıldı.
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