Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 524,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 524,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 524,80 liradan, 3 bin 458 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 479 liradan, 479 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 483 liradan, 3 bin 379 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 399 liradan, bin 690 liradan alınan Yarım Ziynet bin 700 liradan ve 845 liradan alınan Çeyrek Ziynet 850 liradan satılıyor.