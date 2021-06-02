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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 524,80 lira oldu.

Ekonomi 02.06.2021, 13:38
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 524,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 524,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 524,80 liradan, 3 bin 458 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 479 liradan, 479 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 483 liradan, 3 bin 379 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 399 liradan, bin 690 liradan alınan Yarım Ziynet bin 700 liradan ve 845 liradan alınan Çeyrek Ziynet 850 liradan satılıyor.
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