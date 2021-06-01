banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 519,70 lira oldu.

Ekonomi 01.06.2021, 18:05
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 519,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 519,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 519,70 liradan, 3 bin 424 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 445 liradan, 474 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 479 liradan, 3 bin 346 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 366 liradan, bin 673 liradan alınan Yarım Ziynet bin 683 liradan ve 836 liradan alınan Çeyrek Ziynet 841 liradan satıldı.
Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu