Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 519,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 519,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 519,70 liradan, 3 bin 424 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 445 liradan, 474 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 479 liradan, 3 bin 346 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 366 liradan, bin 673 liradan alınan Yarım Ziynet bin 683 liradan ve 836 liradan alınan Çeyrek Ziynet 841 liradan satıldı.