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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 519,80 lira oldu.

Ekonomi 31.05.2021, 12:55
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 519,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 519,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 519,80 liradan, 3 bin 424 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 445 liradan, 474 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 479 liradan, 3 bin 346 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 366 liradan, bin 673 liradan alınan Yarım Ziynet bin 683 liradan ve 837 liradan alınan Çeyrek Ziynet 842 liradan satılıyor.
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