Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 515,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 515 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 515,20 liradan, 3 bin 394 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 415 liradan, 469,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 473,70 liradan, 3 bin 317 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 337 liradan, bin 658 liradan alınan Yarım Ziynet bin 668 liradan ve 829 liradan alınan Çeyrek Ziynet 834 liradan satıldı.