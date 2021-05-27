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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 514,20 lira oldu.

Ekonomi 27.05.2021, 12:58
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 514,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 514 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 514,20 liradan, 3 bin 387 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 408 liradan, 469 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 473 liradan, 3 bin 311 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 331 liradan, bin 656 liradan alınan Yarım Ziynet bin 666 liradan ve 829 liradan alınan Çeyrek Ziynet 834 liradan satılıyor.
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