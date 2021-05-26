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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 516,70 lira oldu.

Ekonomi 26.05.2021, 18:03
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 516,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 516,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 516,70 liradan, 3 bin 404 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 425 liradan, 471 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 475 liradan, 3 bin 326 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 346 liradan, bin 663 liradan alınan Yarım Ziynet bin 673 liradan ve 832 liradan alınan Çeyrek Ziynet 837 liradan satıldı.
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