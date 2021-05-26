Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 517,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 517 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 517,20 liradan, 3 bin 408 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 429 liradan, 471,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 475,70 liradan, 3 bin 331 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 351 liradan, bin 665 liradan alınan Yarım Ziynet bin 675 liradan ve 833 liradan alınan Çeyrek Ziynet 838 liradan satılıyor.