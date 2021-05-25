Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 513,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 513,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 513,70 liradan, 3 bin 384 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 405 liradan, 468,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 472,30 liradan, 3 bin 307 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 327 liradan, bin 654 liradan alınan Yarım Ziynet bin 664 liradan ve 827 liradan alınan Çeyrek Ziynet 832 liradan satıldı.