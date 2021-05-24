Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 507,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 507,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 507,50 liradan, 3 bin 343 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 364 liradan, 462,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 466,70 liradan, 3 bin 267 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 287 liradan, bin 634 liradan alınan Yarım Ziynet bin 644 liradan ve 817 liradan alınan Çeyrek Ziynet 822 liradan satıldı.