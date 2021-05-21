banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor
Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor
Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor
Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor
Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşürken bu kafedeymiş!
Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşürken bu kafedeymiş!
Galatasaray'da 14 milyon euroluk kriz!
Galatasaray'da 14 milyon euroluk kriz!

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 506 lira oldu.

Ekonomi 21.05.2021, 17:53
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 506 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 505,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 506 liradan, 3 bin 333 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 354 liradan, 461,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 465,30 liradan, 3 bin 257 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 277 liradan, bin 629 liradan alınan Yarım Ziynet bin 639 liradan ve 814 liradan alınan Çeyrek Ziynet 819 liradan satıldı.
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu