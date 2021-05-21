Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 506 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 505,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 506 liradan, 3 bin 333 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 354 liradan, 461,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 465,30 liradan, 3 bin 257 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 277 liradan, bin 629 liradan alınan Yarım Ziynet bin 639 liradan ve 814 liradan alınan Çeyrek Ziynet 819 liradan satıldı.